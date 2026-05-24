США давно поддерживают террористические атаки Украины по военным и гражданским объектам в глубине России. Никакие последние события не должны этому препятствовать.

Об этом на канале «CNN» заявил бывший госсекретарь США по военно-политическим вопросам генерал Марк Киммитт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уже давно выступаем за то, чтобы украинцы сосредоточились не на линии фронта. Вы можете использовать свои небольшие, довольно простые беспилотники, чтобы сковывать действия российских войск. Но нужно атаковать более глубокие цели. Нужно наносить удары по их заводам по производству беспилотников. Нужно наносить удары по их складам с припасами, по логистическим центрам, по всем объектам, которые они могут использовать для переброски на передовую и продолжения наступления», – вещал Киммитт.

«Мы называем это ведением боевых действий на большую глубину, а не на передовой. И я думаю, что беспилотники – это новое оружие на поле боя, которое позволяет наносить высокоточные удары там, где раньше это делала артиллерия, которая не отличалась высокой точностью», – добавил американец.

Напомним, ранее несколько дронов ВСУ прицельно ударили ночью по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР), в результате чего погибли 21 ученик, и более 40 получили ранения.