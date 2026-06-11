Мы обрежем финансирование Украины и заставим ее платить за взрыв «Северного потока», – «Альтернатива для Германии»

Анатолий Лапин.  
11.06.2026 12:04
  (Мск) , Берлин
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Германия, Дзен, Политика, Украина


Германия должна прекратить военную и финансовую поддержку Украины и потребовать от нее компенсации за теракты на «Северном потоке».

Об этом на брифинге заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия должна прекратить военную и финансовую поддержку Украины и потребовать от нее компенсации за...

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Вайдель подчеркнула, что когда ее партия станет правящей, они немедленно прекратят снабжение Украины и потребуют прекращения конфликта.

«Нам нужно дипломатическое решение, потому что бессмысленным смертям должен быть положен конец. И это начнется с того, что Германия немедленно прекращает военную помощь, финансовую помощь Украине.

Украина должна сначала представить, какое отношение она имеет к этому государственно-террористическому акту, связанному с подрывом важнейшей инфраструктуры, а именно трубопроводов «Северный поток». Как это произошло и какова её роль в этом?

Тогда поток платежей должен был бы быть прямо противоположным, Украина должна была бы выплатить Германии компенсацию, потому что мы нанесли гигантский ущерб остальной части Европы. Это связано с отказом от дешёвой ископаемой энергии. И именно поэтому переговоры с Россией так невероятно важны.

Бизнес-модель, ФРГ существует уже несколько десятилетий. Во времена «Холодной войны» мы импортировали дешёвый природный газ и нефть из России, и таким образом производили отличные продукты для мирового рынка и для немецкого потребителя с использованием дешёвой энергии. Эта бизнес-модель была преднамеренно разрушена из-за каких-то глупостей в федеральном правительстве.

Поэтому мы чётко говорим, почему бы не положить конец войне как можно скорее, чтобы добиться мирного урегулирования?..

И когда мы будем заседать в правительстве и в следующем году, потому что будут новые выборы, из-за этой абсолютно безответственной политики, которая проводится здесь, мы будем первыми, кто начнёт переговоры с Россией и заставит Украину сесть за стол переговоров с русскими», – заявила Вайдель.

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