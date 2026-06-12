«Мы уверены, что в Крыму всё будет хорошо». На западном побережье продолжается мега-стройка курорта
На Западном побережье Крыма, ставшем объектом регулярных атак ВСУ, продолжается строительство нового курорта «Золотые пески России», сообщил его директор Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря на все сложности, которые существуют в стране, финансируется государственная программа и инвестиционные проекты, и в общем есть уверенность, что к 2030 году, как это и заложено в поручении президента, первая очередь проекта будет реализована», – заверил он.
Волченко добавил, что «темпы строительства рекреационного, жилого и коммерческого секторов, и в принципе темпы развития в Крыму серьезно не замедляются».
«Это же Крым, и к нему всегда будет интерес. Здесь всегда будет самое большое количество солнечных дней в году, здесь всегда будут невероятные возможности, чтобы улучшить здоровье всех, от мала до велика и поэтому мы уверены в том, что в Крыму всё будет хорошо», – сказал Волченко.
Ранее планировалось, что первые отели проекта «Золотые пески» на побережье между Саками и Евпаторией откроются уже в 2029 году. К этому моменту будет возведена новая 12-километровая набережная и 45 га оборудованных пляжей. Государственные инвестиции в проект составляют 13 млрд руб, частные – 130 млрд руб.
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