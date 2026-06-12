«Мы уверены, что в Крыму всё будет хорошо». На западном побережье продолжается мега-стройка курорта

Катя Добрина.  
12.06.2026 16:09
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 503
 
Дзен, Крым, Недвижимость, Россия, Туризм


На Западном побережье Крыма, ставшем объектом регулярных атак ВСУ, продолжается строительство нового курорта «Золотые пески России», сообщил его директор Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западном побережье Крыма, ставшем объектом регулярных атак ВСУ, продолжается строительство нового курорта «Золотые...

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«Несмотря на все сложности, которые существуют в стране, финансируется государственная программа и инвестиционные проекты, и в общем есть уверенность, что к 2030 году, как это и заложено в поручении президента, первая очередь проекта будет реализована», – заверил он.

Волченко добавил, что «темпы строительства рекреационного, жилого и коммерческого секторов, и в принципе темпы развития в Крыму серьезно не замедляются».

«Это же Крым, и к нему всегда будет интерес. Здесь всегда будет самое большое количество солнечных дней в году, здесь всегда будут невероятные возможности, чтобы улучшить здоровье всех, от мала до велика и поэтому мы уверены в том, что в Крыму всё будет хорошо», – сказал Волченко.

Ранее планировалось, что первые отели проекта «Золотые пески» на побережье между Саками и Евпаторией откроются уже в 2029 году. К этому моменту будет возведена новая 12-километровая набережная и 45 га оборудованных пляжей. Государственные инвестиции в проект составляют 13 млрд руб, частные – 130 млрд руб.

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English version :: Читать на английском «Мы уверены, что в Крыму всё будет хорошо». На западном побережье продолжается мега-стройка курорта

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