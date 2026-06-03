На ПМЭФ предложили ввести уроки кибербезопасности в школах
Основы медиаграмотности и фактчекинга должны стать таким же обязательным школьным предметом, как ОБЖ.
Об этом на Петербуржском международном экономическом форуме заявила заместитель гендиректора АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» Юлия Аблец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В этой нашей борьбе за критическое мышление у потребителя мы уже много чего достигли, и где-то даже как будто немного перегнули палку. Потому что у нас начинают появляться сегменты потребителей, которые не доверяют вообще ничему.
И строя наши образовательные программы по работе с фейками, по противодействию фейкам – нам важно это учитывать, что мы должны сегментировать источники информации, помогать аудитории определять, где достоверные источники, а где – то, что может вызывать сложности», – сказала Аблец.
Она предложила проводить уроки медиаграмотности в школах и даже детсадах – например, во время «уроков о важном».
«Конечно, под отдельным прицелом находится все, что про детей. Наши дети, ну уже, если не рождаются с гаджетами, то начинают держать их в руках вместо первой игрушки.
Вот у нас в российских школах есть такой урок «Основы безопасности жизнедеятельности», где мы детей учим тому, как им жить в реальной среде, как им противодействовать каким-то угрозам. Вряд ли кто-то выпустит ребенка на дорогу, не объяснив ему правила дорожного движения.
Но при этом у нас нет основ кибербезопасности, как обязательного предмета даже с детского сада. Нужно ввести это как обязательный элемент системы образования, чтобы наши дети уже были готовы к вызовам, с которыми они сталкиваются», – подытожила эксперт.
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