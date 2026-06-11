Украинизаторы, введя обязательное преподавание на «мове», столкнулись с проблемой, что русскоязычные дети, поступая в начальные классы, не понимают учителей.

Об этом на канале «Sуб’єктивний Sмальчук» заявила представитель языкового омбудсмена Кристина Головачова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно общалась с сотрудниками дошкольных учебных заведений, насколько важно, чтобы именно в них детки овладевали языком. Проблема невладения государственным языком детей, которые идут в начальную школу – это не только на Украине. Даже сегодня наши беженцы, которые поехали в эвакуацию, дети, которые приехали в другие страны, не владеют, например, английским, испанским, немецким, польским.

Так за границей есть интеграционные классы. Перед вступлением в школу ребёнок проходит тестирование на знание языка. Если не знает, распределяют в интеграционный класс, где они не изучают никаких дисциплин, а исключительно овладевают языком.

Если у нас есть дети, которые не владеют государственным на момент поступления в школу, стоит начать говорить о необходимости введения в нашем образовании интеграционных классов», – предложила пособница нацистов.