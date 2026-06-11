На Украине собрались ввести фильтрационные классы для дошкольников, не владеющих «мовой»

Вадим Москаленко.  
11.06.2026 18:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мова, Нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинизаторы, введя обязательное преподавание на «мове», столкнулись с проблемой, что русскоязычные дети, поступая в начальные классы, не понимают учителей.

Об этом на канале «Sуб’єктивний Sмальчук» заявила представитель языкового омбудсмена Кристина Головачова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинизаторы, введя обязательное преподавание на «мове», столкнулись с проблемой, что русскоязычные дети, поступая в...

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«Недавно общалась с сотрудниками дошкольных учебных заведений, насколько важно, чтобы именно в них детки овладевали языком. Проблема невладения государственным языком детей, которые идут в начальную школу – это не только на Украине. Даже сегодня наши беженцы, которые поехали в эвакуацию, дети, которые приехали в другие страны, не владеют, например, английским, испанским, немецким, польским.

Так за границей есть интеграционные классы. Перед вступлением в школу ребёнок проходит тестирование на знание языка. Если не знает, распределяют в интеграционный класс, где они не изучают никаких дисциплин, а исключительно овладевают языком.

Если у нас есть дети, которые не владеют государственным на момент поступления в школу, стоит начать говорить о необходимости введения в нашем образовании интеграционных классов», – предложила пособница нацистов.

«Уже есть неодиночные исследования об образовательных потерях, они достаточно велики. То есть ребёнок, прийдя в школу, где он не понимает полностью информации на том языке, на котором к нему обращаются, а учителя должны обращаться по-украински, ребёнок обучается не на том уровне именно из-за невладения языком. Поэтому, может стоит поговорить о введении и на Украине интеграционных классов?», – добавила «мовная» чиновница.

Услышанное поразило ведущего-русофоба Сергея Смальчука.

«Это не просто больно, это страшно. На пятом году полномасштабной войны мы говорим о том, что на Украине надо вводить для украинских детей интеграционные классы по овладению родным государственным языком», – причитал пропагандист.

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English version :: Читать на английском На Украине собрались ввести фильтрационные классы для дошкольников, не владеющих «мовой»

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