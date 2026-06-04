На Украине в ужасе от покупки за миллион евро миномета, который не в состоянии доехать до линии фронта

Игорь Шкапа.  
04.06.2026 14:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


В Европе так и не извлекли уроков из опыта украинской войны.

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Об этом на форуме «Архитектура безопасности» заявил украинский военный аналитик, глава оказывающего помощь ВСУ фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе так и не извлекли уроков из опыта украинской войны. Подпишитесь на новости...

«Мы много работаем с Европой, международными партнерами. И всем интересна наша война, все за ней смотрят, все говорят, что изучают ее опыт. Но никто из них не может понять природу того опыта и той войны, которую мы ведем на поле боя», – сказал Чмут.

По его словам, на Западе до конца не осознали роль и возможности дрона на поле боя.

«И это отображается в том, что сейчас эти страны делают. Закупка за миллион евро самоходного миномета, который имеет дальность стрельбы в семь километров. Это классное решение 30 лет назад. Сейчас за семь километров до линии фронта вы не доедете. Любой ленивый пилот будет просто искать вас. Природа войны настолько изменилась, что доктрины войны прежних десятилетий, годов, уже не актуальны», – подчеркнул укро-эксперт.

Он напомнил, что европейские политики и генералы не рассчитывают, что будут воевать, как Украина.

«Да вы не знаете, как будете воевать. Вы будете воевать так, как вам навяжет ваш противник. Вопрос, будете ли вы к этому готовы, или вы просто проиграете».

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English version :: Читать на английском На Украине в ужасе от покупки за миллион евро миномета, который не в состоянии доехать до линии фронта

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