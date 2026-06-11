Надо вводить западные войска: Путин не боится украинскую армию – американский полковник

Игорь Шкапа.  
11.06.2026 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Без поддержки НАТО украинская армия не сможет стать угрозой для России.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил полковник армии США в отставке и бывший сенатор штата Небраска Том Брюэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Без поддержки НАТО украинская армия не сможет стать угрозой для России. Об этом в...

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У американца поинтересовались, возможно ли прекращение огня на Украине без гарантий безопасности со стороны Запада Киеву.

Он считает, что на Украине следует разместить «смесь мобильных подразделений НАТО и США», чтобы заставить «бояться Путина».

При этом, несмотря на все комплименты в адрес ВСУ, он считает, что украинская армия на эту роль не подходит.

«Честно говоря, надо нагнать страх на Путина, он не боится украинскую армию. Думаю, международные силы были бы лучшей ситуацией для Украины, чтобы сдерживать Россию от стремлений захватить еще какие-то территории», – заявил Брюэр.

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English version :: Читать на английском Надо вводить западные войска: Путин не боится украинскую армию – американский полковник

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