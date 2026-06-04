«Нас в этой цепочке нет»: развенчан миф о «технологическом чуде» Украины

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Украинцы освоили сборку из иностранных комплектующих дронов, но это ни в коем случае нельзя называть технологическим прорывом.

О этом на форуме «Архитектура безопасности» заявил украинский военный аналитик, глава оказывающего помощь ВСУ фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим на то, что мы называем украинским технологическим чудом, то там технологий украинских как бы нет. Украинский дрон, если мы говорим про FPV, это 10-15 деталей, которые мы купили и собираем. И вот научиться быстро собирать дешевый, качественный, работающий продукт – это наша сильна сторона», – сказал укро-эксперт.

По его словам, на Украине научились адаптировать этот продукт к полю боя, которое меняется каждые три-четыре месяца.