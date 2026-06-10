«Наживаются все»: отлов людей на Зе-войну превратили в золотой источник

Игорь Шкапа.  
10.06.2026 18:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Мобилизация на Украине превратилась в крайне выгодный бизнес.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА ВСУ Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизация на Украине превратилась в крайне выгодный бизнес. Об этом в эфире своего видеоблога...

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«Происходит бусификация, миллионеры в ТЦК, военные чиновники. Стало много долларовых миллионеров врачей, которые выписывают справки. Думаю, десятки чиновников стали мультимиллионерами во время войны, потому что мобилизовать украинцев выгодно», – говорит Бутусов.

Он добавил, что многие руководители предприятий платят высокопоставленным чиновникам за включение своих работник в список забронированных. По его словам, очень выгодно устраивать облавы на улицах, поскольку многие люди откупаются на местах.

«Когда какие-то недобросовестыне люди что-то берут – какие-то взятки, какие-то благодарности, чтобы снять с учета, чтобы отпустить из ТЦК, учебной части, все это выгодно», – заявил Бутусов.

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English version :: Читать на английском «Наживаются все»: отлов людей на Зе-войну превратили в золотой источник

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