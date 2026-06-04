«Не просто бред, а провокация»: население ЕС сознательно одурачивают «русской угрозой» – Путин
Лидеры Евросоюза разгоняют истерию о выдуманной «угрозе нападения России», чтобы было проще шарить по карманам своего населения.
Об этом на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас ведутся разговоры, что Россия могла бы в обозримой перспективе напасть на территорию НАТО. Как вы оцениваете такие случаи?», – спросил немецкий журналист Мартин Романчик.
«Каждый, кто думает об этом, должен задать себе вопрос: нам зачем это нужно?
Понятно, конфликт на Украине. В его основе лежит госпереворот и подавление там всего русского. Подавление значительной части населения, которое не признало результаты госпереворота. И мы в конце концов вынуждены были поддержать часть людей.
Ещё и втягивание этой территории в НАТО. Обманули же напрямую, начиная с 1991 года, говорили, что НАТО не сделает ни шагу на восток», – сказал Путин.
«Но Европа-то здесь причём? Какой резон для нам нападать на Европу – и воевать с НАТО. Но мне кажется, это не просто бред, а сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону.
Как первый шаг – расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве. Это не просто бред, а провокация.
Но меня удивляет, что часть населения европейских стран верит в это. Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Это дезинформация с целью одурачивания собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией и милитаризацию своих экономик», – подытожил президент.
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