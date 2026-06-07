Непал, Индия, Бангладеш: бюджет Молдовы хотят переписать в пользу мигрантов

В Молдове вызвал волну недовольства законопроект о пособиях по безработице для иностранцев. Люди возмущены тратами бюджета и опасаются наплыва мигрантов.

О рисках новой проевропейской реформы говорим с публицистом Сергеем Ткачом.

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Законопроект расширяет поддержку для иностранных рабочих, в то время как многие местные жители сами вынуждены выживать. Потянет ли страна «европейские» обязательства перед иностранцами?

«До 20% бюджета Молдовы – заимствования. Называют цифру в 11 млрд леев. Недавно министр труда Наталья Плугару сообщила, что дефицит пенсионного фонда превысил 3 млрд леев. У нас один работающий кормит одного пенсионера, пенсионная система на грани краха. И новые траты лишь усугубят ситуацию. Но власть бездумно меняет законодательство под нормы ЕС. То, что под силу ФРГ, Люксембургу, Бельгии, для Молдовы – путь в никуда. Впрочем, молдавская государственность стала для нынешней власти разменной монетой. Даже от суверенитета готовы отказаться, устроив аншлюс с Румынией. А если так, то зачем думать о будущем страны и людей?».

Есть опасения, что Молдова превратится в социальный хаб для мигрантов из Азии и Африки, а расходы на пособия перегрузят бюджет. Окупят ли их налоги от иностранных рабочих, пока те трудоустроены? Кстати, сколько иностранцев сейчас работает в стране, откуда они едут?

«Версии о том, что Молдову хотят превратить в хаб для мигрантов со всей Европы, небеспочвенны: богатые страны ЕС действительно стремятся перераспределить эти потоки. С другой стороны, страна-кандидат может быть для криминала удобной площадкой для прыжка дальше в Европу. Наблюдатели уже фиксируют рост наркотрафика, контрабанды оружия и проституции. Так что опасения, думаю, обоснованы. По официальным данным, в прошлом году иностранцам выдали 10290 разрешений на проживание для работы. А за первые четыре месяца 2026 года – 2200. Большинство приезжает к нам из Непала, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Узбекистана. Выходцы из стран Азии встречаются в селах, они работают таксистами, в службах доставки. А на Центральном рынке Кишинева больше говорят на азербайджанском, чем на молдавском. Интерес к стране очевиден. В Кишиневе большой теневой оборот, об этом говорят дорогие авто и особняки. Один строитель мне рассказал, что спокойно зарабатывает около 2 тысяч евро в месяц. Это намного больше средней зарплаты по экономике. Этот интерес к рынку, думаю, дополнительно подстегивается и планами Молдовы вступить в ЕС. Трудно сказать, перекроют ли налоги новые затраты, так как пока закон не вступил в силу, а власти не дают прогнозов. Очевидно одно: приезжим безразлична судьба Молдовы. В случае чего они сделают ноги, а мы останемся с клубком проблем. Опыт той же Италии показывает, что мигранты могут стать как пользой, так и головной болью. Все зависит от адекватности властей. Но запас прочности у Молдовы слишком низок, поэтому социальное напряжение и экономические проблемы будут только расти».

Один из самых спорных пунктов – экспорт пособий, когда иностранец уезжает искать работу в ЕС, но три месяца получает деньги из бюджета Молдовы. Почему страна должна платить за это? Не превратится ли норма в лазейку для транзита мигрантов в Европу за счет Молдовы?