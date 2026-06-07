Непал, Индия, Бангладеш: бюджет Молдовы хотят переписать в пользу мигрантов
В Молдове вызвал волну недовольства законопроект о пособиях по безработице для иностранцев. Люди возмущены тратами бюджета и опасаются наплыва мигрантов.
О рисках новой проевропейской реформы говорим с публицистом Сергеем Ткачом.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Законопроект расширяет поддержку для иностранных рабочих, в то время как многие местные жители сами вынуждены выживать. Потянет ли страна «европейские» обязательства перед иностранцами?
«До 20% бюджета Молдовы – заимствования. Называют цифру в 11 млрд леев. Недавно министр труда Наталья Плугару сообщила, что дефицит пенсионного фонда превысил 3 млрд леев. У нас один работающий кормит одного пенсионера, пенсионная система на грани краха. И новые траты лишь усугубят ситуацию. Но власть бездумно меняет законодательство под нормы ЕС. То, что под силу ФРГ, Люксембургу, Бельгии, для Молдовы – путь в никуда.
Впрочем, молдавская государственность стала для нынешней власти разменной монетой. Даже от суверенитета готовы отказаться, устроив аншлюс с Румынией. А если так, то зачем думать о будущем страны и людей?».
Есть опасения, что Молдова превратится в социальный хаб для мигрантов из Азии и Африки, а расходы на пособия перегрузят бюджет. Окупят ли их налоги от иностранных рабочих, пока те трудоустроены? Кстати, сколько иностранцев сейчас работает в стране, откуда они едут?
«Версии о том, что Молдову хотят превратить в хаб для мигрантов со всей Европы, небеспочвенны: богатые страны ЕС действительно стремятся перераспределить эти потоки. С другой стороны, страна-кандидат может быть для криминала удобной площадкой для прыжка дальше в Европу. Наблюдатели уже фиксируют рост наркотрафика, контрабанды оружия и проституции. Так что опасения, думаю, обоснованы.
По официальным данным, в прошлом году иностранцам выдали 10290 разрешений на проживание для работы. А за первые четыре месяца 2026 года – 2200. Большинство приезжает к нам из Непала, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Узбекистана.
Выходцы из стран Азии встречаются в селах, они работают таксистами, в службах доставки. А на Центральном рынке Кишинева больше говорят на азербайджанском, чем на молдавском.
Интерес к стране очевиден. В Кишиневе большой теневой оборот, об этом говорят дорогие авто и особняки. Один строитель мне рассказал, что спокойно зарабатывает около 2 тысяч евро в месяц. Это намного больше средней зарплаты по экономике. Этот интерес к рынку, думаю, дополнительно подстегивается и планами Молдовы вступить в ЕС.
Трудно сказать, перекроют ли налоги новые затраты, так как пока закон не вступил в силу, а власти не дают прогнозов. Очевидно одно: приезжим безразлична судьба Молдовы. В случае чего они сделают ноги, а мы останемся с клубком проблем. Опыт той же Италии показывает, что мигранты могут стать как пользой, так и головной болью. Все зависит от адекватности властей. Но запас прочности у Молдовы слишком низок, поэтому социальное напряжение и экономические проблемы будут только расти».
Один из самых спорных пунктов – экспорт пособий, когда иностранец уезжает искать работу в ЕС, но три месяца получает деньги из бюджета Молдовы. Почему страна должна платить за это? Не превратится ли норма в лазейку для транзита мигрантов в Европу за счет Молдовы?
«Это норма ЕС для так называемых приграничных работников, уезжающих туда на поиски работы. Возможно, это хорошо, но для кого? Почему такую норму до сих пор не применяли к гражданам нашей страны, уезжающим на заработки в Европу?
Риск того, что Молдова превратится в транзитную территорию, конечно, есть. Мы не настолько привлекательны, как Германия или Франция.
Власти обещают жесткий контроль, но недавний аудит Счетной палаты уже выявил в министерствах злоупотребления на сотни миллионов леев. Есть серьезные опасения, что появится новый способ мошенничества. Если вспомнить, что некоторые нынешние руководители голосовали за решения в рамках «кражи века», а закупки энергоносителей до сих пор непрозрачны, то почему мы должны верить обещаниям этих политиков?».
English version :: Читать на английском Непал, Индия, Бангладеш: бюджет Молдовы хотят переписать в пользу мигрантов
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: