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Украинцы поверили, что все великое может создаваться только в России.

Об этом на конференции DOU Day 2026 заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша проблема не в том, что украинцы разные. Поскольку мы получили независимость при деградации империи, у нас много людей, которые, с одной стороны, считали себя украинцами. А с другой стороны, мы так и остались в имперском пространстве», – сетовал Портников.

По его мнению, украинцам привили комплекс неполноценности.