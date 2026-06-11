«Неполноценные украинцы так и остались в русском имперском пространстве» – гей-бандеровец
Украинцы поверили, что все великое может создаваться только в России.
Об этом на конференции DOU Day 2026 заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наша проблема не в том, что украинцы разные. Поскольку мы получили независимость при деградации империи, у нас много людей, которые, с одной стороны, считали себя украинцами. А с другой стороны, мы так и остались в имперском пространстве», – сетовал Портников.
По его мнению, украинцам привили комплекс неполноценности.
«Украинцы поверили, что все действительно классное, великое, непровинциальное может быть только по-русски, а у украинцев только борщ и гопак. И вот это проблема. Пророссийкость, которая у нас была: эти люди не считали себя этническими русскими. Они просто считали себя неполноценными по отношению к русским», – заявил гей-пропагандист.
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