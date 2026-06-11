Ни один российский НПЗ не останется неповрежденным, – американский генерал

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Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ и логистическим экспортным хабам так, что ни один из них не останется неповрежденным.

Об этом в эфире видеоблога политолога Петра Кузина заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин получает больше за нефть и газ, который они могут экспортировать с помощью судов своего теневого флота через Балтийское и Чёрное море. И если вы собираетесь с ними разбираться, то нужно подходить к этому стратегически как к единому целому… Вы хорошо описали атаку на Санкт-Петербург и то, насколько унизительно это было для Путина на его ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, где собрались тысячи гостей со всего мира, в том числе делегации США. И вот так позорно – удар по сухому доку, а также по одному из нефтеперерабатывающих заводов. Я думаю, что это путь к победе Украины в рамках многоуровневого, многогранного, комплексного подхода, направленного на уничтожение российского экспорта нефти и газа. В долгосрочной перспективе именно это будет иметь решающее значение. Это не положит конец войне в следующем месяце, но по мере того, как возможности Украины в области высокоточных ударов на большие расстояния будут расти, я думаю, что ни один нефтеперерабатывающий завод или экспортный хаб не избежит украинских атак», – разглагольствовал Ходжес.

Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп одобрил участие агентуры ЦРУ в подготовке ударов по российским заводам и «теневому флоту», которые затем выдаются за атаки украинцев. Так Вашингтон намерен принудить Кремль к остановке СВО.