«Никакого перелома в нашу пользу нет»: Укро-полковник призвал снять розовые очки пропаганды
Российская армия сохраняет инициативу на фронте и продолжает попытки наступать.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандстской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, отвечая на вопрос, действительно ли на фронте наметился перелом в пользу ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перелом наметиться, когда это наступление потерпит крах. Оно пока не потерпело крах», – сказал Машовец.
Он напомнил, что ВСУ вот-вот потеряют Конантиновку, добавив, что «это не соответствует пониманию перелома».
«Нет никакого перелома. Противник вклинился на Северо-слобожанском направлении на достаточно широкой полосе приграничья, заняв от пяти до шести километров [в глубину]. Это что, перелом? Это только на одном участке. Если взять Сумскую область, то там многочисленные вклинения. Противник опять вклинился на Купянском направлении. Достаточно близок к тому, что бы начать делать в Лимане то, что делает в Константиновке. 3-я армия противника уже фактически висит на ушах в районе Славянска. Это что, перелом?» – говорит полковник.
По его словам, не следует выдавать за якобы переход инициативы к ВСУ удары по российской логистике
«Если вы сожгли удачно несколько бензовозов на трассе М14 в Крым вдоль Азовского побережья, это не означает перелома в войне. Или отбили несколько позиций в Степногорске. Это не перелом в войне», – резюмировал Машовец.
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