«Никакого влияния на ход войны» – офицер ВСУ о проблемах с бензином в Крыму

Игорь Шкапа.  
03.06.2026 18:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Транспорт, Туризм, Украина


Дефицит бензина на крымских заправках из-за ударов украинских дронов по путям доставки топлива не создаст проблем российской армии.

Об этом в беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ и бывший крымчанин Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Запасы бензина всегда были небольшими на Крымском полуострове. Это я вам могу сказать как бывший коммерческий директор «Крымнефтепродукта». Текучка по бензину там довольно быстрая, особенно в сезон, а запасы дизеля там существенны. А маршрутов там у них достаточно.

Они могут через Креченский мост запустить, могут морем на ту же Керчь или Феодосию, или Ялту, не знаю, в каком состоянии сейчас нефтебаза. В принципе, слив можно и в Севастополе организовать и так далее», – сказал укро-офицер.

Впрочем, он надеется, что ВСУ смогут этому как-то помешать, но при этом признает, что «вся эта возня для того, чтобы создать сложности водителям частных машин».

«А дизельного топлива для военных целей у них точно хватит. То есть вся эта история не будет иметь никакого влияния на ход войны. Она будет иметь какой-то медийный эффект. И совершенно точно, что россияне не скажут: «Ой, все, давайте сдаваться, потому что у нас проблемы с 95-м бензином».

Это будет повод поговорить нашим пропагандистам о том, что у них проблемы с бензином, очереди и все дела. Но это кроме как на поговорить ни на что не повлияет, и на решимость Путина продолжать войну», – сокрушается Бекренев.

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