Никто не верит в совпадение. США отправляют послом в Черногорию показательную фигуру

Алексей Топоров.  
03.06.2026 23:57
  (Мск) , Белград
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Дзен, Колониальная демократия, США, Черногория


Администрация Дональда Трампа выдвинула кандидатуру Питера Маккоя – юриста, экс-федерального прокурора, боровшегося с бандами и коррупцией, на должность посла в Черногории.


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Черногорские политики связывают это с недавним скандалом вокруг задержания в Филадельфии судна MSC Gayanne с 26 тоннами кокаина. Команда которого частично состояла из уроженцев Балкан. Считается, что ниточки наркомафии ведут к бывшему диктатору Черногории Мило Джукановичу.

Это постюгославский лидер Черногории, который фактически правил страной в течении 32 лет. Получил печальную известность благодаря контрабанде сигарет в 90-е, покрываемой Западом, поскольку тогда Джуканович выполнял нужную НАТОвцам роль по отрыву Черногории от Сербии и затаскиванию республики в Североатлантический альянс вопреки воле населения.

Теперь, когда старая марионетка использована и выброшена, Джукановичу угрожает уголовное преследование в США. Для начала  американцы будут добиваться экстрадиции обвиняемых в транснациональной торговле наркотиками для судебного разбирательства в США.

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English version :: Читать на английском Никто не верит в совпадение. США отправляют послом в Черногорию показательную фигуру

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