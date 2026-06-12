Офис Зеленского: Мы хотим устроить голод в Крыму и спровоцировать бегство населения

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Цель украинских налетов на Крым и юг – оставить российскую армию без снабжения, а также полностью блокировать полуостров, погрузив его не только в топливный, но и продуктовый кризис.

Об этом в интервью латвийскому ресурсу Delfi заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уничтожение северного коридора, который идёт с Мариуполя, и южного коридора. Это резкое влияние на возможность обеспечивать дальше продолжение оккупационных мероприятий, дальше двигаться куда-то по направлению территории Украины или иметь возможность развивать эти территории, да, оккупированные территории… Сейчас это системная работа, которая, безусловно, приведёт к тому, что Крым не сможет существовать с точки зрения вообще обычного функционирования. Мы видим топливный кризис, безусловно, будет продуктовый кризис. И, соответственно, все эти оккупанты, социальные, да, общественные или как их там, гражданские оккупанты коими являются вот эти субъекты, приехавшие из России в Крым, но они, наверное, уедут к себе домой», – заявил Подоляк.

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