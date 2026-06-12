«Осознали нашу силу»: на Украине расценили визит Абрамовича в Киев как слабость России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поездка российского миллиардера Романа Абрамовича на Украину и его встреча с диктатором Владимиром Зеленским якобы показывает готовность России смягчить свои требования к Украине.

Об этом заявил бывший постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это является свидетельством движения позиции России в направлении более конструктивного проведения переговоров. Это свидетельство осознания Россией изменения ситуации на фронте. И этом способ прощупывания позиции высшего руководства Украины относительно возможного изменения позиции», – трактует визит Абрамовича Тарасюк.

При этом экс-министр подчеркнул, что никаких оснований для изменения позиции Киева нет.