«Осознали нашу силу»: на Украине расценили визит Абрамовича в Киев как слабость России
Поездка российского миллиардера Романа Абрамовича на Украину и его встреча с диктатором Владимиром Зеленским якобы показывает готовность России смягчить свои требования к Украине.
Об этом заявил бывший постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это является свидетельством движения позиции России в направлении более конструктивного проведения переговоров. Это свидетельство осознания Россией изменения ситуации на фронте. И этом способ прощупывания позиции высшего руководства Украины относительно возможного изменения позиции», – трактует визит Абрамовича Тарасюк.
При этом экс-министр подчеркнул, что никаких оснований для изменения позиции Киева нет.
«Наоборот, Россия должна изменить свою позицию. Без изменения этой позиции – эти переговоры никуда не приведут», – заявил Тарасюк.
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