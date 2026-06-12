«Пашинян расстроен итогами выборов – отжать собственность РФ не получается» – укро-политолог

Игорь Шкапа.  
12.06.2026 15:48
  (Мск) , Киев
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Партия армянского премьера Никола Пашиняна не удовлетворена результатами парламентских выборов.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский политолог-майданщик Виталий Кулик, которого связывают с украинскими спецслужбами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Пашинян не достиг главной цели, которая ставилась перед его политической силой – это формирование конституционного большинства», – сказал Кулик.

Он говорит, что теперь Еревану для выхода из ОДБК или движения в ЕС нужно проводить референдум или договариваться с оппозицией о голосах для конституционных изменений.

«Скорее всего, это будет недостижимая цель для Пашиняна», – говорит укро-эксперт.

По его мнению, в «Ереване немножко расстроены результатами». Кроме того, было сказано, что такие результаты выборов мешают национализации стратегических энергетических и транспортных компаний, которые принадлежат «Газпрому» и РЖД.

Он считает, что рано или поздно режим Пашиняна начнёт и национализацию российской собственности в Армении. Но для этого нужно больше, чем просто большинство в парламенте, «чтобы решение было несворачиваемым».

«Например, внесение в конституцию, что стратегические предприятия на территории Армении должны быть только в государственной собственности. Или контрольный пакет над ними должен принадлежать государству. Для этого необходимо внести изменения в конституцию или ряд законов, которые будут вызывать какое-то сопротивление», – заявил Кулик.

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