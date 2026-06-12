Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Партия армянского премьера Никола Пашиняна не удовлетворена результатами парламентских выборов.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский политолог-майданщик Виталий Кулик, которого связывают с украинскими спецслужбами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Пашинян не достиг главной цели, которая ставилась перед его политической силой – это формирование конституционного большинства», – сказал Кулик.

Он говорит, что теперь Еревану для выхода из ОДБК или движения в ЕС нужно проводить референдум или договариваться с оппозицией о голосах для конституционных изменений.

«Скорее всего, это будет недостижимая цель для Пашиняна», – говорит укро-эксперт.

По его мнению, в «Ереване немножко расстроены результатами». Кроме того, было сказано, что такие результаты выборов мешают национализации стратегических энергетических и транспортных компаний, которые принадлежат «Газпрому» и РЖД.

Он считает, что рано или поздно режим Пашиняна начнёт и национализацию российской собственности в Армении. Но для этого нужно больше, чем просто большинство в парламенте, «чтобы решение было несворачиваемым».