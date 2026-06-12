Первого министра госбезопасности ДНР едва не взорвали на пороге собственного дома – спасла реакция профессионала

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В Новой Москве было совершено покушение на первого министра госбезопасности ДНР, командира добровольческого отряда «БАРС-13» Героя России полковника Андрея Пинчука.

Полковник отделался лёгкой контузией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около 16:30 к его загородному дому подъехал курьер маркетплейса, оставил посылку у двери. После того, как курьер отъехал, сработало безоболочное взрывное устройство направленного действия, начинённое поражающими элементами.

Полковника спасли бронированная дверь и наработанная быстрая реакция.

«Оно целенаправленно было направлено на вход. Я быстро хожу, поэтому немножко они не рассчитали. Буквально две-три секунды. У меня бронированная дверь, я закрыл, раздался взрыв. Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошёл мимо меня», – рассказал Пинчук.