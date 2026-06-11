«Плохой сигнал для Зеленского: с ним поступят как с террористом» – экс-профессор Гарварда
Во время своего недавнего выступления президент России Владимир Путин, комментируя ультиматум диктатора Владимира Зеленского, послал ему четкий, но плохой сигнал. Речь идет о фразе «Работайте, братья», которую сказал Путин, и которая является символом борьбы с террористами.
Об этом в эфире видеоблога World Affairs In Context заявил бывший профессор Гарварда, российский эмигрант Владимир Бровкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он просто не стал ничего говорить о переговорах с Зеленским. А в конце своей речи сказал: «Работайте, братья». И многие меня спрашивают, что он имел в виду? Дело в том, что некоторое время назад в Дагестане была террористическая группировка, которая захватила российских полицейских. И одного из них его звали Мухаммад, они собирались убить его, и он знал, что его убьют, и перед смертью он крикнул: «Работайте, братья». С тех пор это стало крылатым выражением…
И я думаю, что Путин имел в виду, что это террористы, и мы будем сопротивляться, пока они не будут побеждены. Так что я думаю, это плохие новости для Зеленского. Я думаю, что Зеленский подписал себе приговор, по крайней мере, политически, если не физически – этой наглой атакой на гражданские объекты», – заключил Бровкин.
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