«Плохой симптом»: из друзей у Украины остался только ЕС – укро-философ

Вадим Москаленко.  
08.06.2026 22:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Недоговороспособный Киев разогнал из переговорного процесса все нейтральные страны, участие которых могло реально помочь, оставив только дружков-русофобов из ЕС.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Недоговороспособный Киев разогнал из переговорного процесса все нейтральные страны, участие которых могло реально помочь,...

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«В переговорах могли бы участвовать Катар или Саудовская Аравия. То есть, абсолютно как бы нейтральная сторона. Турция, может быть.

Заметьте, что о Турции как-то уже и забыли, она не особо упоминается. Хотя раньше была активной, сейчас Турция не присутствует в этом всем. Много раз Эрдоган предлагал встретиться Путину и Зеленскому в Турции.

А если мы спросим себя, почему так происходит? Вот посмотрите, 22-23 год, Турция занимала активную позицию, Китай предлагал свои принципы, свою модель, страны Ближнего Востока.

Бразилия предлагала свою помощь, и даже ряд африканских стран. Приезжали лидеры африканских стран в Киев, тоже предлагали какие-то свои вещи.

Что происходит сейчас? Мы о Турции уже не слышим. На Ближнем Востоке все заняты своими проблемами, их голос утих. Южная Америка не присутствует. Китай в украинских вопросах обозначен только контурно-пунктирно», – отметил Баумейстер.

Он подчеркнул, что фактически сейчас вовлечённым в переговорный процесс остался только Евросоюз.

«И получается, что единственная сторона, которая остается в этой сложной игре – Европейский Союз. Практически все устранились.

И одна из последних фраз Трампа за эти дни “я буду очень рад, что они встретятся, но пусть вот они решают сами”. Это для меня очень плохой симптом.

Хотя в переговорном процессе инициативы должны исходить от как можно большего числа субъектов», – добавил укро-философ.

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