Под Запорожьем назревает кризис всего украинского государства – британский аналитик

Максим Столяров.  
07.06.2026 16:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия берёт в окружение городок Орехов, после чего ей будет открыта дорога на Запорожье.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия берёт в окружение городок Орехов, после чего ей будет открыта дорога на...

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«Российская армия прорвала украинскую оборону к востоку от Орехово. Мы видим масштабные передвижения российских войск к востоку тот Малой Токмачки, где сейчас находятся две армии, которые окружают Орехов.

Ситуация в Орехове становится критической. Русские постоянно бомбят его. Скорее всего, дороги, по которым идёт снабжение, будут перерезаны довольно скоро.

Не думаю, что украинцы смогут организовать там надёжную оборону. Думаю, Орехов падёт в течение следующих нескольких недель. И для российской армии откроется путь к Запорожью и Днепру», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что многочисленные контратаки привели к истощению резервов ВСУ, и теперь им нечем обороняться.

«Так или иначе, мы стоим на пороге серьёзного оперативного кризиса украинской армии в Запорожской области.

А этот участок фронта очень важен для Украины. Если они потеряют Запорожье, если русские закрепятся на Днепре в центральной Украине, – тогда огромные заводы Запорожья окажутся в руках России.

Запорожье – крупнейший промышленный центр Украины. Если это произойдёт, для Украины это будет экзистенциальный кризис. Под вопросом окажется жизнеспособность украинского государства в целом», – подытожил аналитик.

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