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Самопровозглашенная «президентка элект Беларуси» Светлана Тихановская сразу же после своей поездки в Киев отправилась в Лондон, где встретилась с британским премьером Киром Стармером.

Об этом отчиталась в соцсетях пресс-служба самозванки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тихановская отметила исключительную роль премьер-министра Стармера в создании «коалиции желающих» в поддержку Украины. Она подчеркнула, что демократичная Беларусь готова быть частью международной поддержки Украины, потому что будущее Беларуси и безопасность Украины непосредственно связаны», – говорится в сообщении.

Многие были удивлены внезапному изменению отношения украинского диктатора Владимира Зеленского к Тихановской. Ранее он брезговал контактами с самозванкой, как говорят, под влиянием бывшего главы своего офиса Андрея Ермака.

Украинский политолог в изгнании Кость Бондаренко не согласен с такой версией. По его информации, в январе этого года в Вильнюс на празднование годовщины антироссийского восстания поляка Винцента Калиновского помимо Зеленского и Тихановской прибыли анонимные агенты британской разведки Ми-6.

Там и произошел перелом в отношениях узурпатора и самозванки. Зеленский встретился с Тихановской в фойе одной из гостиниц, а затем публично грубо оскорбил президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Действительно, Тихановская приезжала в Киев, я думаю, не для того, чтобы повстречаться с Зеленским и руководством Украины. Понятное дело, что ее реальные политические возможности близки к нулю. Но за Тихановской стоят британские службы так же, как и за Зеленским. Тихановскую продвигают государства, которые ориентированы в своей внешней политике на Британию: страны Балтии и Польша», – сказал Бондаренко в интервью Аркадию Зильберману и Татьяне Тулин.

Он предполагает, что Лондон дал Тихановской задание наладить отношения с бандой белорусских наемников «полк Калиновского». Эти люди должны вторгнуться в Белоруссию при огневой поддержке ВСУ