Подписался на невыполнимое: Пашиняну будет очень непросто – российский сенатор
Парламентские выборы в Армении не являются ни свободными, ни демократическими.
Об этом сенатор РФ Андрей Клишас заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы видим, что основной оппонент Пашиняна, партия Карапетяна, все время кампании подвергалась жесткому уголовному преследованию. Сам лидер находился под домашним арестом. Это исключает нормальное ведение избирательной кампании.
Карапетян является второй политической силой. Меньше 50% набирает Пашинян при всем административном ресурсе, который он собрал, и при том некомфортном положении, в которое были поставлены его оппоненты», – сказал Клишас.
Он отметил, что итоги выборов оспариваются и не свидетельствуют о поддержке премьер-министра Никола Пашиняна.
«Консесуса по поводу той политики, которую предлагает Пашинян, – в армянском обществе не сложилось.
Ему будет очень непросто, потому что он пытается навязать Армении крайне противоречивые стандарты, которые ему предлагает современная европейская политическая элита. Армения намного более тесно привязана к России, нашим интеграционным объединениям, нашей экономике и даже эмоционально», – заключил Клишас.
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