Подполковник ФСО раскритиковал систему оповещений об опасности в Крыму

Катя Добрина.  
12.06.2026 15:55
  (Мск) , Симферополь
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Одного SMS-информирования об угрозах атаки, как это сейчас практикуется в Крыму, – недостаточно. Тем более, что в сообщениях нет конкретики, какому населенному пункту угрожает опасность.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал подполковник ФСО запаса, эксперт по безопасности Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Бежать в убежище или не бежать? Было бы неплохо, чтобы в места, куда хотя бы предположительно ожидается удар, не только приходили SMS, но и звучали сирены. Как это отрабатывается в учениях по гражданской обороне. Зачем-то же мы проводим такие учения», — сказал безопасник.

Основное требование по безопасности от БПЛА: без крайней надобности не ездить в те районы, где такие атаки случаются.

«Ситуация изменилась, и лучше она не стала — как и ожидалось, всё усложняется… Не понимаю, как сейчас можно легкомысленно относиться к этим вопросам», — отметил он.

В поездках по Югу России эксперт сам попадал под атаки БПЛА и видел разное поведение персонала в местах массового скопления и на транспорте, хотя все сотрудники должны знать алгоритм действий.

«Мой товарищ, участник СВО, описал, как БПЛА сейчас выбирают свои цели, и к этому очень тяжело быстро адаптироваться. Поэтому, в принципе, если нет потребности — не надо рисковать. Понимаю, что кому-то на работу, кому-то надо общаться с родственниками. Но сейчас такое время, что надо выбирать, и если нет острой необходимости, отложить поездку в направлении, где существует опасность. Увы, не все могут себе это позволить, потому что некоторые буквально живут на передовой. Хотя, если говорить о нашем полуострове, то у нас здесь везде передовая», — считает Кашканов.

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