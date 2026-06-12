Подполковник ФСО раскритиковал систему оповещений об опасности в Крыму

Одного SMS-информирования об угрозах атаки, как это сейчас практикуется в Крыму, – недостаточно. Тем более, что в сообщениях нет конкретики, какому населенному пункту угрожает опасность.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал подполковник ФСО запаса, эксперт по безопасности Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бежать в убежище или не бежать? Было бы неплохо, чтобы в места, куда хотя бы предположительно ожидается удар, не только приходили SMS, но и звучали сирены. Как это отрабатывается в учениях по гражданской обороне. Зачем-то же мы проводим такие учения», — сказал безопасник.

Основное требование по безопасности от БПЛА: без крайней надобности не ездить в те районы, где такие атаки случаются.

«Ситуация изменилась, и лучше она не стала — как и ожидалось, всё усложняется… Не понимаю, как сейчас можно легкомысленно относиться к этим вопросам», — отметил он.

В поездках по Югу России эксперт сам попадал под атаки БПЛА и видел разное поведение персонала в местах массового скопления и на транспорте, хотя все сотрудники должны знать алгоритм действий.