Полковник Пинчук: Зря молчали о блокаде Крыма на ПМЭФ. ВСУ могут собрать десант из смертников

На Петербургском экономическом форуме, где ни один из топ-спикеров не упомянул о проблеме блокады Крыма, как раз собирались люди, в чью компетенцию входит помощь в защите полуострова.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На форуме присутствовали всевозможные промышленники, в том числе из химической отрасли. Так вот, если сейчас ударными темпами разработать и массово внедрить дымы с мелкодисперсными, в том числе алюминиевыми вставками и поставить вдоль трассы машины задымления, то либо по сигналу, либо в относительно постоянном режиме можно задымить трассу таким образом, что дроны противника не будут просто видеть транспорт. И чисто экономически это будет намного дешевле, чем те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Могли озвучить такое предложение? Понятно, что это предложение промежуточное, потому что нормальное предложение — это уничтожить источник опасности. Но даже в режиме пассивной защиты. Это вполне тема производственников. Здесь не нужно делать какие-то ракеты-перехватчики, решать вопросы РЭБа. Элементарная промышленно-химическая задача и очень простое её решение. Пиротехнику у нас делают – усложнить пиротехнику и согласовать дымовое перекрытие трасс — это вполне промышленная возможность. Но этого же просто не делается, даже как идея не звучит, потому что за это потом надо отвечать», – сказал Пинчук.

Он прокомментировал предостережение военного эксперта Владислава Шурыгина об опасности десанта ВСУ на южном берегу Крыма.