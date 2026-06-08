«Поляки, наконец, отреагировали на бандеровцев, в отличие от наших» – израильский эксперт
Героизация Киевом гитлеровских коллаборационистов, убивавших поляков, стала последней каплей, которая, наконец, переполнила чашу терпения Варшавы.
Об этом на канале украинского аналитика Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий отметил, что поляки «как будто заметили 0,01% из происходящего» в плане бандеризации Украины, и спросил, почему такая точечная реакция у Варшавы?
«Во-первых, это не точечно. Есть такая присказка – один нагружал-нагружал верблюда, и тут последний камень он положил, и верблюд рухнул. Вот этим последним камнем и явилась УПА, поляки недостаточно реагировали, они сейчас прореагировали. Что значит «герой УПА»? Это один к одному, если завтра одному из батальонов бундесвера присвоят звание «героев СС». Никакой разницы.
Германия до этого ещё не дошла. Она идёт в этом направлении, но ещё не дошла. Пока ещё это бундесвер, а не вермахт. И Украина то же самое для поляков – УПА, это красная тряпка, как для быка», – сказал Кедми.
«Для них это больное место. Причём не только с национальной точки зрения, но и с внутриполитической, учитывая те настроения, которые в польском обществе. А потом, эти украинские беженцы уже им настолько набили оскомину.
Поляки никогда не отличались особой любовью. И [здесь] начинают восхвалять тех, кто благородных поляков убивал и тех, у кого на руках польская кровь. Тут поляки не выдерживают.
И правы, абсолютно правы, относительно. Как можно поддерживать дипломатические отношения с государством, у которого национальные герои — убийцы твоего народа, в моей голове это не укладывается.
Но поляки отреагировали больше и лучше, чем моя страна, на то, что сделали на Украине. УПА и ОУН уничтожили порядка 100 тысяч поляков. На Украине было уничтожено полтора миллиона евреев. Ну, это уже наши проблемы», – заключил эксперт.
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