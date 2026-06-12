Поспешные отчеты и «флаговтыки» до сих пор не удалось искоренить, – Звинчук

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В зоне СВО ряд недобросовестных командиров до сих пор не отказались от практики взятия населенных пунктов «в кредит», когда триколор сбрасывается с дрона, и этот поселок объявляется освобожденным (а заодно можно претендовать на награды).

Об этом в эфире видеоблога «Чистота понимания» заявил бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук, автор проекта «Рыбарь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А потом получается такая история, что необходимо догонять и выстраивать те самые «флаговтыки». И группировка войск «Запад», их органы информационного противоборства в этом плане, к сожалению, показывают крайне отрицательный результат. Отрицательный результат в чём выражается – необходимо сделать ролик, и неважно, какая будет объективная реальность. То есть, пацаны только зашли в населённый пункт, группа из четырёх человек туда заходит, их сопровождает наш дрон, чтобы обеспечить разведку. Этот картинку берут информационщики, и тут же, через буквально пару часов, «сливают», что «наши бойцы уже вовсю патрулируют город и его контролируют». Эту группу просачивания максимально нужно беречь. Но нет, мы делаем именно вот такое. Про сбросы с дронов флагов я вообще не говорю. Этим у нас грешило раньше Северское направление… Там был населённый пункт, где сбрасывали флаги просто на магнитах. Соответственно, ты прекрасно понимаешь, что, если населённый пункт значится как взятый, туда нельзя вызвать удар оперативно-тактической авиации, там нельзя поразить нашими вооружениями опять же оперативно-тактического звена, и, соответственно, это снижает возможности», – заявил Звинчук.

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