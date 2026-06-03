«Поведение Зеленского изменилось»: Голосивший бандеровские лозунги Дуда пытается выкрутиться

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Одной из главных тем в Польше остается скандал, который спровоцировал украинский диктатор Владимир Зеленский, присвоивший имя «героев УПА» одному из подразделений украинского спецназа.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды – ордена Белого орла, которую тот получил в 2023-м из рука тогдашнего главы государства Анджея Дуда. Тот с пятницы хранил молчание, но в итоге высказался на болезненную для поляков тему.

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В письменном ответе польскому изданию Onet Дуда стал оправдываться.

«Владимир Зеленский получил орден Белого Орла в другое время и при других условиях. Сейчас они изменились, как и поведение Владимира Зеленского. И это очевидно», — говорит Дуда.

Он явно лукавит, ведь сам, посещая Верховную раду в Киеве, провозглашал бандеровский лозунг «Слава Украине – героям слава». Тогда Дуду это не смущало. И героизацию ОУН-УПА он игнорировал.

А польские журналисты напоминают, что летом 2025 года Дуда получил от Зеленского украинский орден Свободы.

Похоже, Дуда попросту выкручивается, учитывая настроения в Польше.

«Смотря на то, что происходит в соцсетях, у меня складывается такое ощущение, что уже скоро поляки начнут свою СВО против Украины. А все из-за поведения украинцев и восхваления палачей из ОУН-УПА. Такого я еще не видел», – пишет выдворенный из России политолог Томаш Мацейчук.

Кстати, Дуда воздержался от того, чтобы поддержать инициативу Навроцкого о лишении Зеленского ордена.

«Сегодня, учитывая недавние события, решение остается за президентом Навроцким. Конечно, президент выслушает мнение комитета и, безусловно, примет во внимание все обстоятельства и факты при принятии своего решения. А они разнообразны – не все помнят, не все широко известны и не все замечают в нынешней обстановке», – говорится в заявлении.

Напомним, что даже такой ярый ранее сторонник киевского режима, как экс-посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий, решил вернуть украинский орден «За заслуги», которую ему ранее вручил Зеленский.