«Пожили и хватит»: на Украине будут методично сокращать количество пенсионеров

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Из-за растущего дефицита бюджета в этом году на Украине повысят пенсионный возраст, и могут сократить размер пенсий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера правительство представило концепцию пенсионной реформы, которая предусматривает полное обновление подхода к начислению выплат. Законопроект планируется вынести на голосование до осени 2026 года. Что даст Украине эта реформа?», – спросила ведущая.

«Любая пенсионная реформа за последние 15 лет приводила в конечном итоге к уменьшению количества пенсионеров и к уменьшению государственных издержек на финансирование Пенсионного фонда Украины. Это еще одна такая вот реформа. Количество и вообще доля пенсионеров в украинском обществе, сопоставимая с долями людей трудоспособного возраста, продолжает расти. Причем туда добавляется и значительная часть военных пенсионеров, и старение населения, и отток молодёжи. Пенсионный фонд постепенно превращается в главный источник государственных издержек, кроме войны. Поэтому будут, скорее всего, и повышать возраст, будут стимулировать пенсионеров к продолжению работы, будут пытаться искать механизмы ликвидации всякого рода льготных пенсий», – сказал Бортник.