«Пожили и хватит»: на Украине будут методично сокращать количество пенсионеров
Из-за растущего дефицита бюджета в этом году на Украине повысят пенсионный возраст, и могут сократить размер пенсий.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вчера правительство представило концепцию пенсионной реформы, которая предусматривает полное обновление подхода к начислению выплат. Законопроект планируется вынести на голосование до осени 2026 года. Что даст Украине эта реформа?», – спросила ведущая.
«Любая пенсионная реформа за последние 15 лет приводила в конечном итоге к уменьшению количества пенсионеров и к уменьшению государственных издержек на финансирование Пенсионного фонда Украины. Это еще одна такая вот реформа.
Количество и вообще доля пенсионеров в украинском обществе, сопоставимая с долями людей трудоспособного возраста, продолжает расти. Причем туда добавляется и значительная часть военных пенсионеров, и старение населения, и отток молодёжи.
Пенсионный фонд постепенно превращается в главный источник государственных издержек, кроме войны. Поэтому будут, скорее всего, и повышать возраст, будут стимулировать пенсионеров к продолжению работы, будут пытаться искать механизмы ликвидации всякого рода льготных пенсий», – сказал Бортник.
«Тут я поддержу правительство, потому что у нас многие люди выходят на пенсию в 30 лет, и получают большую пенсию. Мне кажется, что нашей пенсионной реформе не хватает стимуляции и мотивации.
Пенсионеры, женщины, очень юная молодежь в значительной мере вынуждены будут на Украине замещать трудоспособное население в ближайшие десятилетия из-за гибели трудоспособных мужчин и других негативных демографических процессов», – добавил он.
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