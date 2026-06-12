Премьер Хорватии хочет дальше дробить Сербию: призвал пересмотреть границы по Дунаю и принять Косово в ЕС

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За короткий период времени глава правительства Хорватии, большой друг Украины и завзятый сербофоб Андрей Пленкович сделал два выпада в сторону Сербии.

На сей раз мишенью для его словесных атак стала территориальная целостность страны-соседки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хорватский премьер вслед за Европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос – не стал ждать подсчёта голосов на парламентских выборов в Косово, а поспешил поздравить местного «премьера» албанских сепаратистов с техническим мандатом, инициатора гонений на сербскую общину Альбина Курти с победой. И стал первым из балканских лидеров, кто сделал это.

«Я поздравляю премьер-министра Альбина Курти с результатами выборов. Хорватия по-прежнему твердо привержена поддержке европейского пути Косово, и мы рассчитываем на скорейшее формирование институтов для дальнейшего укрепления нашего двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», – заявил он.

Тем самым лишний раз подтвердив, что Загреб не считается с территориальной целостностью Сербии, южный край которой при поддержке Запада был отторгнут в пользу албанских сепаратистов.

При этом Хорватия вместе с Албанией вошла в военный союз с квазигосударственным образованием «Республика Косово».

До этого в эфире телеканала HRT Пленкович безапелляционно призвал к пересмотру границ между Хорватией и Сербией по реке Дунай.

Главу хорватского правительства не устраивает, что нынешняя граница проходит посредине реки, что соответствует международному праву, он считает, что поскольку водная артерия поменяла русло, границу следует устанавливать кадастровым методом.

Если же взять его на вооружение, то тогда к Хорватии отойдут такие сербские города и населённые пункты как Апатин, Сомбор и Бачка-Паланка.