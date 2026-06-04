При хорошем сценарии вернем Одессу с Киевом и станем лидерами к 2050 году, – спонсор Русской весны

Анатолий Лапин.  
04.06.2026 11:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 326
 
Дзен


При худшем сценарии Россию через 10 лет ждет поражение в СВО, а через 25 – колонизация.

Об этом в ходе дискуссии на ПМЭФ, посвященной основным угрозам России во второй четверти XXI века заявил бизнесмен Константин Малафеев, которого называли спонсором Русской весны 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Малафеев поделился аналитикой, разработанной его специалистами, в рамках которой рассмотрел два сценария развития России:

«В 36-м году, в плохом сценарии, нас ждёт поражение в СВО и противостоянии Западу, в 50-м году колонизация России

В 50-м году нас ждет американско-китайская гегемония, потому что, если мы в войне не побеждаем, то в любом случае это будет другой мир, в котором, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки».

Положительный сценарий, озвученный выступающим, выглядит так:

«В хорошем сценарии у нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования, у нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 50-м году лидерство в обеспечении мировой безопасности и справедливости».

Для того, чтобы не допустить негативного сценария, по мнению Малафеева, России нужно возрождать «оборонное сознание».

«Без оборонного сознания не будет победы в войне.Соответственно, подрыв его — это путь к поражению или как бы это ни называлось, а его укрепление — это путь к победе… В наших действиях, кроме укрепления оборонного сознания, патриотизма как образ жизни, например, также это авторитет армии, лидерство в военных технологиях».

Читайте также: Предшественник Герасимова поднял с мест офицеров: «Когда, когда мы начнём воевать по-настоящему?»

English version :: Читать на английском При хорошем сценарии вернем Одессу с Киевом и станем лидерами к 2050 году, – спонсор Русской весны

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить