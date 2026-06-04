При хорошем сценарии вернем Одессу с Киевом и станем лидерами к 2050 году, – спонсор Русской весны

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При худшем сценарии Россию через 10 лет ждет поражение в СВО, а через 25 – колонизация.

Об этом в ходе дискуссии на ПМЭФ, посвященной основным угрозам России во второй четверти XXI века заявил бизнесмен Константин Малафеев, которого называли спонсором Русской весны 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Малафеев поделился аналитикой, разработанной его специалистами, в рамках которой рассмотрел два сценария развития России:

«В 36-м году, в плохом сценарии, нас ждёт поражение в СВО и противостоянии Западу, в 50-м году колонизация России… В 50-м году нас ждет американско-китайская гегемония, потому что, если мы в войне не побеждаем, то в любом случае это будет другой мир, в котором, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки».

Положительный сценарий, озвученный выступающим, выглядит так:

«В хорошем сценарии у нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования, у нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 50-м году лидерство в обеспечении мировой безопасности и справедливости».

Для того, чтобы не допустить негативного сценария, по мнению Малафеева, России нужно возрождать «оборонное сознание».

«Без оборонного сознания не будет победы в войне.Соответственно, подрыв его — это путь к поражению или как бы это ни называлось, а его укрепление — это путь к победе… В наших действиях, кроме укрепления оборонного сознания, патриотизма как образ жизни, например, также это авторитет армии, лидерство в военных технологиях».

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