Прилепин предлагает русифицировать Новороссию в духе советских традиций

Елена Острякова.  
07.06.2026 20:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3860
 
Дзен, Мова, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Любой регион Украины можно сделать пророссийским, если вернуть советские традиции.

Об этом писатель Захар Прилепин заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Любой регион Украины можно сделать пророссийским, если вернуть советские традиции. Об этом писатель Захар...

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«Если бы у нас было успешное наступление, даже в Сумах и Чернигове и там дальше, мы бы получали 20-70 в зависимости от региона пророссийского или более или менее готового стать пророссийским населения.

Я это наблюдал в Херсоне. Это никакой не пророссийский регион. Это приморский регион, где мужики ходят в плаванье, а женщины ищут мужиков, пришедших с плаванья. Это город бутиков и порта.

Встречали нас там так себе. Но на глазах видоизменялось это население. Потихоньку какая-то часть элиты приняла русскую сторону, и они начали строить свою русскую херсонскую идентичность», – рассказал Прилепин.

Он считает, что для перепропагандирования украинского населения нужно активней использовать советские традиции, «которые на Украине не забыли».

Напомним, что масштабная украинизация в Новороссии началась с первых лет советской власти.

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English version :: Читать на английском Прилепин предлагает русифицировать Новороссию в духе советских традиций

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