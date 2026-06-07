Любой регион Украины можно сделать пророссийским, если вернуть советские традиции.

Об этом писатель Захар Прилепин заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы у нас было успешное наступление, даже в Сумах и Чернигове и там дальше, мы бы получали 20-70 в зависимости от региона пророссийского или более или менее готового стать пророссийским населения.

Я это наблюдал в Херсоне. Это никакой не пророссийский регион. Это приморский регион, где мужики ходят в плаванье, а женщины ищут мужиков, пришедших с плаванья. Это город бутиков и порта.

Встречали нас там так себе. Но на глазах видоизменялось это население. Потихоньку какая-то часть элиты приняла русскую сторону, и они начали строить свою русскую херсонскую идентичность», – рассказал Прилепин.