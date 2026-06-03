«Пустите нас без очереди! Мы должны найти деньги где угодно – иначе ракет не будет» – Зеленский
Если Украина немедленно не найдёт для западных партнёров крупную сумму денег, то ракеты для «Пэтриотов» она получит только через несколько лет.
Об этом заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очередь на PAC-2 и PAC-3 измеряется в годах. Если честно, этот новый пакет мы могли бы получать приблизительно с тридцатого года. Это не устраивало меня и мою команду, мы искали альтернативы.
Это договорённость с теми или другими странами об изменении очереди, чтобы мы получили ракеты раньше. Но это возможно только если вы проплатили контракт», – сказал шоумен.
«И мы должны заплатить. Если раньше мы рассчитывали на деньги партнёров, кредиты или деньги от замороженных активов, а они ещё не пришли. Значит, мы должны сделать что угодно, но заплатить за контракт. Иначе эти ракеты придут в 30 году.
Я не говорю, с какими конкретно странами мы договорились, но у нас есть такая возможность. Я понимаю, что тяжело. Потому что это безопасность для нашего государства. И если не заходит достаточно денег партнёров, мы должны найти эти деньги, не важно, где. Потому что найти ракеты сложнее», – подытожил узурпатор.
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