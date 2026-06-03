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Если Украина немедленно не найдёт для западных партнёров крупную сумму денег, то ракеты для «Пэтриотов» она получит только через несколько лет.

Об этом заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очередь на PAC-2 и PAC-3 измеряется в годах. Если честно, этот новый пакет мы могли бы получать приблизительно с тридцатого года. Это не устраивало меня и мою команду, мы искали альтернативы. Это договорённость с теми или другими странами об изменении очереди, чтобы мы получили ракеты раньше. Но это возможно только если вы проплатили контракт», – сказал шоумен.