Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине жалуются, что Россия участила атаки логистических объектов.

Так, в ночь на 8 июня в Харькове было повреждено депо «Новой почты» (удар, пожар, частичное обрушение строения), которая под видом гражданской инфраструктуры используется для доставки военных грузов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Несколько дней назад в Днепропетровске также был разрушен терминал «Новой почты». Похоже, речь идёт о переходе ВС РФ к системной работе по выносу соответствующей украинской инфраструктуры.

Проблемы с логистикой, причем на ранее относительно безопасных участках, ощутили на своей шкуре и ВСУ.

Бывший ультрас-нацист луганской «Зари», ныне офицер ВСУ с позывным «Мучной» описывает тревожную тенденцию на Славянско-Краматорском направлении – последней крупной агломерации Донбасса, остающейся под оккупацией Киева.

«Есть несколько моментов, которые следует понимать без розовых очков, чтобы трезво оценивать ситуацию на этих рубежах. Враг постепенно переносит основной упор не только на передний край, но и на работу по нашей оперативной глубине. Особенно заметно возрастает применение оптоволоконных FPV-дронов, которые используются для нарушения логистики и усложнения любого перемещения наших сил.



В последнее время уже фиксировались удары в районах, еще недавно считавшихся относительно безопасными для передвижения. В частности, речь идет о направлении трассы Дружковка—Красноторка. Противник пытается постепенно расширять зону контроля своих дронов, чтобы создать постоянную угрозу транспорту/перемещению. Фактически идет системная работа над тем, чтобы превратить любую логистику в рискованную операцию», – пишет ВСУшник.

Он отмечает, что артиллерия РФ уже работает по ряду районов Краматорска, что «говорит о постепенном сокращении буферной зоны между фронтом и городом».

«Также все чаще под удары FPV-дронов попадает трасса Изюм—Славянск. Если раньше основная опасность была ближе к линии боевого столкновения, то сейчас зона риска расширяется. Противник пытается контролировать транспортные маршруты в максимальную глубину, постепенно превращая важные логистические артерии в участки постоянной опасности», – тревожится «Мучной».

Еще один офицер ВСУ Станислав Бунятов тоже предупреждает о нарастании сложностей с логистикой, акцентируя внимания на работе российского подразделения «Рубикон».

«Самой уязвимой артерией остается дорога Е50 от Павлограда до Петропавловки, поэтому нам очень пригодилась бы помощь в виде отечественных КАБов, которыми мы сможем уничтожать их позиции в многоэтажках и подвалах Покровска. Ждем «святые кабины» больше, чем ждали «F-16» и «Abrams», – пишет Бунятов.

Ранее объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог киевский политолог Юрий Романенко предупреждал, что украинцы зря радуются проблемам, которые создавали украинские дроны сухопутному коридору в Крым, поскольку со стороны России последует аналогичный ответ.