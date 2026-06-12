Разработчик дронов: Технологий защиты от БПЛА – тьма. Но даже после Туапсе бюрократы не спешат их внедрить

У российских инженеров есть большое количество разных наработок по противодействию дронам, но чиновники не спешат их внедрять, опасаясь ответственности.

Об этом политолог и разработчик дронов Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти потери до сих пор, даже после Усть-Луги, Туапсе и всего остального, – боятся брать на себя инициативу организации этой самой защиты. То есть, нефтяники боятся, что их обвинят в том, что они частные армии решили городить, губернаторы боятся, что они с этого момента будут крайними за всё, силовые структуры перепасовывают друг другу это как горячую картошку, потому что все понимают, что по отдельности ни одна из них не справится. А дальше по факту придётся согласовываться со всеми остальными. С согласованиями у нас всё очень не слава Богу. И именно поэтому, даже сейчас у нас, по сути, нет никого, кто отвечал бы за объектовую антидронку. Технологий вагон и маленькая тележка, полный базар. Заказчика нет у этих решений. Наш центр «Ушкуйник» возник именно как центр разработки технологий, в первую очередь, по антибеспилотью. Но при этом все наши успехи связаны с ударными штуками, а всё, что мы делали и продолжаем делать в инициативном порядке по объектовой защите – всё это лежит и ждёт, когда, дорогое начальство договорится, кто там по этой теме главный», – заявил Чадаев.

Ранее Чадаев заявлял, что Россия технически отстает от Украины в вопросах дальности применения дронов. Причина тому – отсутствие надежной связи наподобие «Старлинка».