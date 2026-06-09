России достаточно жёстко отбить один танкер, чтобы пираты ЕС навсегда испугались

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В ответ на хамское разрешение Еврокомиссии досматривать и задерживать танкеры с российской нефтью – Россия должна не угрожать, а реально применить силу.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, в свое время Эстония пыталась задержать танкер в Балтийском море, и мы отправили туда боевой самолет. Он просто пролетел, и эстонцы сбежали. И, кстати, больше Эстония суда не задерживала. На самом деле, по-другому это не работает», – сказал Симонов.

Он считает, что одной силовой акции будет достаточно, чтобы в ЕС испугались.