«Российские удары намного эффективней наших!» – полковник СБУ

Украинские удары по российским тылам малоэффективны – и направлены, в первую очередь, на достижение внешнего эффекта.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть разница между эффектностью и эффективностью. Эффективность наших ударов по Московской области – 1%. То есть, из сотни дронов долетает только один. Это военная эффективность, а есть ещё политическая.

А эффективность вот этого удара беспилотниками – 3%, а крылатыми и баллистическими ракетами – 80%. Даже с точки зрения экономики, эффективность этого удара, который россияне нанесли по нам, намного больше.

У нас сейчас некоторые говорят: вот, мы по НПЗ бьем, а они по АЗС. Смешно? А теперь я скажу, что они делают – они ограждают поле боя. Они делают все возможное, чтобы ВСУ потеряли мобильность для перебрасывания своих резервов», – сказал Стариков.