Российский разведчик о Прибалтике: Казус белли уже создан. Им будет очень больно. Армия не войдёт

Елена Острякова.  
03.06.2026 12:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 906
 
Дзен, НАТО, Политика, Прибалтика, Россия


Страны Прибалтики ведут уже, по сути, войну против России. А вот Москва сдерживается – только потому, что пытается выстраивать отношения с США.

Об этом бывший разведчик, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков заявил в интервьюRTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«То, что они делают, это, по сути акт, войны. Если бы мы хотели им ответить, казус белли уже создан. Но им будет очень больно. Российская армия не будет входить. Что в этой бедной Прибалтике делать?

Смотрите, взорвали наш газовозв Средиземном море. Европа зависит от привозного газа более, чем на 90%. Представьте, что вдруг взорвется один или два таких газовоза в порту. Что будет тогда с Европой? В игру с огнем можно играть вдвоем», – сказал Безруков.

Он также не исключил применение ядерного оружия..

«Они допровоцируются. В определенный момент у нас не будет другого выхода. И не обязательно ядерное оружие включать. Хотя, если будет серьезная война, то мы, конечно, его применим», – сказал Безруков.

English version :: Читать на английском Российский разведчик о Прибалтике: Казус белли уже создан. Им будет очень больно. Армия не войдёт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить