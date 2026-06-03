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Страны Прибалтики ведут уже, по сути, войну против России. А вот Москва сдерживается – только потому, что пытается выстраивать отношения с США.

Об этом бывший разведчик, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков заявил в интервьюRTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что они делают, это, по сути акт, войны. Если бы мы хотели им ответить, казус белли уже создан. Но им будет очень больно. Российская армия не будет входить. Что в этой бедной Прибалтике делать? Смотрите, взорвали наш газовозв Средиземном море. Европа зависит от привозного газа более, чем на 90%. Представьте, что вдруг взорвется один или два таких газовоза в порту. Что будет тогда с Европой? В игру с огнем можно играть вдвоем», – сказал Безруков.

Он также не исключил применение ядерного оружия..