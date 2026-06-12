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Продуктивные переговоры по украинскому конфликту не состоятся, потому что российский политический класс боится повторения истории с Минскими соглашениями, которые позволили Западу затянуть время, чтобы вооружить Украину.

Об этом российский политолог Семен Уралов заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю, что какой-то переговорный процесс возможен, потому что западная сторона продолжает инвестировать в биореактор. Мы видим, что деньги выделяются – и все идет. А разговоры про мирный процесс – для того, чтобы замутить новые Минские соглашения, то есть отсрочку», – сказал Уралов.

По его словам, сейчас российская элита переоценила события 2014 года.