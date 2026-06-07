«Россия не может победить в СВО» – Прилепин призывает строить «какую-то другую» страну

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У России нет цели победить в СВО и нет сил ее завершить.

Об этом писатель Захар Прилепин заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завершить это на данном этапе у нас не хватает ни сил, ни духа, ни собранности. Самое главное. Не хватает целеполагания. У нас нет цели победить. Есть какая-то другая цель. Возможно, все это имеет какое-то рациональное обоснование. Мы не имеем цели победить не потому, что мы не хотим победить, а исходя из ситуации», – рассуждал Прилепин.

По его ощущениям, в начале войны планы победить объединяли президента и всю страну, «и все человечество об этом знает». Однако первая неделя операции изменила ситуацию.