Русофоб Тарасюк назвал козыри России в войне

Игорь Шкапа.  
12.06.2026 19:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США не реагируют на призывы киевского режима, поскольку видят наличие у России козырей против Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Борис Тарасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не реагируют на призывы киевского режима, поскольку видят наличие у России козырей против...

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«Если говорить объективно, то козырями России были, есть и, к сожалению, будут такие факторы, как человеческий потенциал и территория. Эти козыри были и остаются», – сказал Тарасюк.

К козырям он отнес и нанесение Россией ударов по критической инфраструктуре и «фактор Трампа», который «в попытке быть посредником фактически становится на сторону России».

«Тот факт, что его основные переговорщики не реагируют на призывы украинской стороны относительно контактов, относительно продолжения переговоров, является свидетельством этих козырей.

К сожалению, мы имеем дело с такими факторами, которые действуют против интересов Украины», – грустно добавил Тарасюк.

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