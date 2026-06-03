«Русские провели грамотную работу над ошибками»: в Раде опечалены последствиями ударов по Киеву

Игорь Шкапа.  
03.06.2026 14:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 300
 
Вооруженные силы, Дзен, Киев, Украина


Уменьшилась не интенсивность российских ударов по Украине, а их характер, что сразу же почувствовали в Киеве.

Об этом каналу «Апостроф ТВ» заявил член комитета Верховной рады по обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уменьшилась не интенсивность российских ударов по Украине, а их характер, что сразу же почувствовали...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Депутат говорит, что раньше российское руководство распыляло средства по разным направлениям во время ударов и тратило слишком много ракет.

«Они сделали правильную работу над ошибками. Они постепенно отказываются от увеличения производства или вообще от производства тех средств, которые не являются эффективными, и максимально концентрируются на том, что есть эффективным – например, КАБ или ФАБ с УПМК. Ну и в первую очередь это «Искандеры». Это действительно неплохая ракета. Они научились делать их достаточно много, они ее усовершенствуют. Нужно отдать им должное. И она становится более точной. Наихудший для нас вариант, когда они эту точность будут еще повышать, с одной стороны, а с другой, чтобы она работала на большее расстояние», – тревожится политик.

По его словам, теперь русские перешли к тактике концентрированных ударов, что показала последняя атака на Киев.

«Когда ты концентрируешь большое количество средств в одном месте, если это комбинированный удар, который использует и БПЛА, и ракеты разных типов, запускаемые с разных носителей, летящие с разных направлений, меняющие траекторию, это очень существенно перенапрягает ПВО. А о том, что у нас проблемы с ракетами, общеизвестно. Мы уже даже публично об это заявляем. Конечно, русские об этом знают. И хотя сбивается достаточно много, оно прилетает. И иногда вредит достаточно сильно», – признает Рахманин.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Русские провели грамотную работу над ошибками»: в Раде опечалены последствиями ударов по Киеву

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить