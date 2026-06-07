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Запад не случайно руками ВСУ пытался сорвать налётами дронов Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил сербский писатель Слободан Стойичевич, автор книги «Сетевая война против сербов. Уроки для России».

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«Многие согласны даже на риск приехать в Петербург и подвергнуться бомбёжкам, лишь бы поговорить с русскими. Это один из итогов этого форума. Россия ведёт сегодня большую битву за нас всех», – сказал Стойичевич.

Он обратил внимание, что на форум в Петербург приехали тысячи иностранных гостей.