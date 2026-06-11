Севастополь и Крым вторую неделю под непрекращающимися обстрелами Украины

Виктор Орлов.  
11.06.2026 11:27
  (Мск) , Севастополь
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня


Непрекращающиеся массовые налёты дронов на Крым и Севастополь продолжаются уже вторую неделю. Воздушные тревоги объявляются по несколько раз в сутки, работает ПВО, практически ежедневно фиксируются случаи ранений мирных жителей и повреждения жилья. Опасность объявляется даже на курортном Южном берегу Крыма, который ранее считался безопасным.

Минувшей ночью Севастополь пережил атаку десятков беспилотников, а под утро жители проснулись от мощных взрывов – по информации мониторингового военного канала «Треугольник», враг из Одессы запустил ракеты «Нептун».

Непрекращающиеся массовые налёты дронов на Крым и Севастополь продолжаются уже вторую неделю. Воздушные тревоги...

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Херсонский губернатор Владимир Сальдо сообщил о новом ударе ночью по мостам, соединяющим Крым с материком – так перерезается «сухопутный коридор».

«Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населённого пункта Ставки».

Пока что лишь чудом обходится без больших жертв. Так, на днях в Севастополе в дневное время обломки сбитого украинского дрона упали на парковку автотранспорта возле пляжа. К счастью, никто из людей не пострадал.

От местных жителей также известно, что под Симферополем военные обследовали частные дома из-за угрозы сброса мин «Лепесток», которыми в свое время Украина терроризировала Донбасс. В СМИ появлялись сведения о том, что такими же минами на днях враг пытался забросать с дронов территорию в Ленинградской области.

Ситуация с поставками топлива остается напряженной. Чтобы получить 20-литровый лимит на неделю по QR-коду, нужно выстоять большие очереди к заправкам. Однако дефицита продуктов в магазинах нет, хотя бандеровские и либеральные СМИ всячески пытались нагнетать панику, демонстрируя «пустые полки» – этот фейк традиционно используется русофобами еще с 2014 года.

Официальных заявлений о судьбе курортного сезона и рекомендаций для отдыхающих по-прежнему нет.

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