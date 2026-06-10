«Система беззакония»: за пять месяцев на Украине ТЦК совершили 9000 тысяч преступлений
ТЦК ежемесячно совершают несколько тысяч преступлений по отношению к гражданам Украины.
Об этом в интервью «Радио свобода» заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В этом году за пять месяцев я получил больше 3000 жалоб на действия ТЦК. В 2025 году их было 6127 жалоб.
Но это именно жалобы от граждан. В это число не входит, сколько мы выявили нарушений. То есть, эту цифру можно смело умножать на три, как минимум», – сказал Лубинец.
Он подчеркнул, что среди нарушений – системное насилие, использование балаклав, съём знаков различия представителями ТЦК.
«Вот, последний случай в Днепре. Молодая семья, поженились в конце мая. С утра они вдвоём выходят, и по словам жены, на мужа напали десять человек в балаклавах и военной форме.
А тем же днём, вечером, жена узнала, что мужа больше нет. Он умер. По словам ТЦК – от сердечной недостаточности.
И это не единичный случай, когда непонятные граждане в балаклавах физически задерживают других граждан. Это не просто нарушение прав, это уголовное преступление группы лиц.
И это уже превратилось в систему беззакония, вседозволенности. Они могут делать всё, что захотят», – жаловался укро-чиновник.
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