«Система беззакония»: за пять месяцев на Украине ТЦК совершили 9000 тысяч преступлений

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ТЦК ежемесячно совершают несколько тысяч преступлений по отношению к гражданам Украины.

Об этом в интервью «Радио свобода» заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году за пять месяцев я получил больше 3000 жалоб на действия ТЦК. В 2025 году их было 6127 жалоб. Но это именно жалобы от граждан. В это число не входит, сколько мы выявили нарушений. То есть, эту цифру можно смело умножать на три, как минимум», – сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что среди нарушений – системное насилие, использование балаклав, съём знаков различия представителями ТЦК.