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Российская армия перешла к решающему этапу по взятию под свой контроль города Константиновка (ДНР).

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандстской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Краматорско-Константиновском направлении ситуация достаточно плачевная для ВСУ. Противник, по сути, уже приступил к решающему этапу плана по сжатию Константиновского узла обороны», – сказал Машовец.

Он признает, что российским подразделениям «удалось прорваться в западную и центральную часть Константиновки».

«Судя по всему, 8-я армия и 3-й корпус фактически заканчивают выдавливание ВСУ из Константиновского района обороны», – резюмировал полковник.

По его мнению, ВСУ оставят Константиновку в течение месяца.