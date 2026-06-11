Сивков: Цель террора Крыма и пограничья – вызвать майдан

Основными целями террористических ударов ВСУ по Крыму и другим прифронтовым регионам является создание паники и недовольства населения и провоцирование «цветной революции».

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создать представление о том, что российское руководство, российская армия не способны защитить население от ударов беспилотников. Добиться этого – стратегический эффект, а локальный, то есть оперативный, – создать зону напряжённости, в наиболее близком к территории Украины участке — это полуостров Крым путём изоляции этого района от коммуникаций с Россией.

Поэтому, с одной стороны, ведётся именно минная война, беспилотники мины сбрасывают. С другой стороны, наносятся удары по коммуникационным средствам, то есть поездам, автомобилям с целью создать такую напряжённость. Кроме этого, наносятся удары по нефтегазовому комплексу России с тем, чтобы создать проблемы со снабжением населения топливом, особенно в предзимний период…

Ставка у них делается на то, что они сумеют так же, как совсем недавно Иран измотал систему ПВО Израиля и США на Ближнем Востоке, измотать систему ПВО нашей страны. Создать неприемлемые условия жизни для населения с тем, чтобы это население восстало против действующего президента, возненавидело действующего президента», – заявил Сивков.