Скоро будем жить по указам президента РФ – нацист Береза

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В украинском бюджете дыра в 180 миллиардов долларов на зарплаты военным, а правительство бездействует, как будто там засели одни ждуны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», бывший депутат ВР Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Береза говорит, что правительство анонсировало повышение минимальной зарплаты военным до 30 тысяч гривен.

«Красиво звучит, но, в-первых, где взять деньги на это? И где взять деньги на дыру в 180 миллиардов? Из кредита, который нам дает Европа, эти деньги нельзя взять, там они не запланированы. Нам уже не хватает», – сказал экс-депутат.

Он опасается, что это путь к поражению в войне с Россией.